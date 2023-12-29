المقاولون العرب ينعي شقيق المهندس محسن صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم نادي المقاولون العرب والعاملين ومجلس إدارة وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة بخالص التعازي في وفاة المهندس مجدي صلاح، شقيق المهندس محسن صلاح رئيس الذئاب، الذي وافته المنية اليوم.



ويتقدم كافة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمنتسبين بنادي المقاولون العرب والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي بخالص العزاء للمهندس محسن صلاح رئيس النادي في وفاة شقيقه داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»