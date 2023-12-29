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شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الهلال فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.


جاء تقدم الهلال متأخرًا في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما ضاعف زميله المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتنتهي النتيجة بفوز الزعيم بهدفين نظيفين.


أهداف مباراة الفيحاء والهلال

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 53 نقطة، بينما يحل النصر في الوصافة ب 43 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث ب 38 نقطة، والتعاون رابع الترتيب ب 34 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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