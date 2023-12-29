إلغاء مباراة السوبر التركي بين جالطة سراي وفناربخشة

ياسر رشاد - القاهرة - ألغيت مباراة كأس السوبر التركي التي كانت ستجمع بين جلطة سراي وفنار بخشة على ملعبه الاول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم الجمعة.

وكان جلطة سراي توج بالدوري التركي للمرة الـ 23 في مسيرته الموسم الماضي، بينما توج فناربخشة بالكأس للمرة السابعة بعد فوزه على إسطنبول باشكشهير في نهائي المسابقة الموسم الماضي.

أسباب الإلغاء..

رفض الفريقان الدخول إلى أرض الملعب بسبب إصرار اللاعبين على ارتداء قمصان تحمل صورة كمال أتاتورك، الأمر الذي قوبل بالرفض من المسؤولين في السعودية بعدم الانصياع لرغبة اللاعبين، وكذلك رفض حمل الجماهير للافتات وملصقات تحمل صورة أتاتورك، أو ترديد نشيد الاستقلال.

وأفادت شبكة "ntv" التركية، أن الاتحاد التركي عقد اجتماعًا مع ممثلي الناديين، وتم التوصل إلى قرار عدم خوض اللقاء، مشيرة أن لاعبي فناربخشة وجالطة سراي لم يغادروا الفندق حتى الآن، حيث ينتظرون رحيلهم عن الأراضي السعودية.