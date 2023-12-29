تشكيل إنتر الرسمي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد جنوى، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة.

وستنطلق مباراة إنتر ميلان ضد جنوي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب “لويجي فيراريس (ماراتسي).

وسيحل إنتر ضيفًا ثقيلًا على جنوى في ملعب، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان الرسمي ليضم كل من..

حراسة المرمي: سومر

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني، دارميان

خط الوسط: باريلا، تشان أوجلو، مختريان

الهجوم: كارلوس، تورام، ارناتوفيتش

اقرأ ايضًا: موقف اتحاد الكرة من معاقبة محمد عادل بعد خطأه في مباراة نهائي السوبر

وسيبدأ فريق إنتر ميلان المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بعدما جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 41 هدفا وتلقي 7.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق جنوى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 5 والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات، وتسجيل 18 هدفا وتلقي 22.