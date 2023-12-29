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حل أزمة السوبر التركي بعد إلغاء المباراة في السعودية

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كأس السوبر التركي 2023

كأس السوبر التركي 2023

أعلن نادي بشكتاش عن استضافة مباراة السوبر التركي، والمقرر إقامته بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي، والتي كانت ستقام اليوم الجمعة في .

وكان من المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر التركي مساء اليوم الجمعة بين فريقي جالطة سراي وفنربخشة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وأكدت قناة “ssc” السعودية أن مباراة السوبر التركي بين جالطة سراي وفنربخشة، قد تم إلغاؤها.

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كما ذكر راديو سبور التركي، أن مباراة السوبر التي كان مقررا اقامتها على ملعب الأول بارك، تم إلغاؤها، وتقرر عودة الفريقين إلى تركيا.

وكتب نادي بشكتاش التركي بيانًا رسميًا حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “بابنا مفتوح، نتوقع أن يأتي عشاق أتاتورك إلينا حاملين الأعلام التركية للعب نهائي كأس السوبر، الذي سيقام في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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