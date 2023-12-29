حل أزمة السوبر التركي بعد إلغاء المباراة في السعودية

أعلن نادي بشكتاش عن استضافة مباراة السوبر التركي، والمقرر إقامته بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي، والتي كانت ستقام اليوم الجمعة في السعودية.

وكان من المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر التركي مساء اليوم الجمعة بين فريقي جالطة سراي وفنربخشة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وأكدت قناة “ssc” السعودية أن مباراة السوبر التركي بين جالطة سراي وفنربخشة، قد تم إلغاؤها.

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كما ذكر راديو سبور التركي، أن مباراة السوبر التي كان مقررا اقامتها على ملعب الأول بارك، تم إلغاؤها، وتقرر عودة الفريقين إلى تركيا.

وكتب نادي بشكتاش التركي بيانًا رسميًا حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “بابنا مفتوح، نتوقع أن يأتي عشاق أتاتورك إلينا حاملين الأعلام التركية للعب نهائي كأس السوبر، الذي سيقام في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا”.