تفاصيل عرض ريال مدريد لحسم صفقة مبابي في يناير

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض رسمي جديد للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” أن نادي ريال مدريد منح مبابي مهلة لحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف النادي الملكي حتى منتصف شهر يناير المقبل.

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وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه لا توجد عقبات أمام ريال مدريد، في تلك الحالة، فيما يتعلق بإنهاء الأمر والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة المرتقبة.

وأشارت إلى أن عرض ريال مدريد يتضمن راتبًا صافيًا قدره 26 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة انتقال قدرها 130 مليون يورو وهي نفس شروط عرضه السابق.

وأكدت أن ريال مدريد لا يفكر في تغيير تلك الشروط، سواء بالزيادة أو النقصان، خاصة وأنها تتناسب مع سياستهم المالية.

وينتظر نادي ريال مدريد حسم مبابي موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد قبل تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.