كيسيه يهدي الاهلي فوزاً مثيراً على الخليج في الدوري السعودي

نجح النادي الاهلي في تحقيق فوزاً مثيراً على نظيرة الخليج ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين

شارك النجم الدولي المصري محمد شريف في تشكيل الخليج الاساسي اليوم بمواجهة النجم الجزائري رياض محرز لاعب الاهلي

فاز الاهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي

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حاول كل فريق فرض سيطرته على اللقاء ولكن دون خطورة حقيقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستطاع كيسيه جلب الفوز للاهلي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يصل الاهلي إلى النقطة 40 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الاهلي مع الخليج

1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 43

3- الأهلي 40

4- التعاون 34

5- ضمك 30

6- الاتحاد 28

7- الفتح 28

8-الاتفاق 25

9- الوحدة 25

10- الخليج 22

11- الرائد 19

12- الفيحاء 19

13- الأخدود 19

14- الرياض 19

15- الشباب 18

16- الطائي 17

17- أبها 14

18- الحزم 13