نابولي يواصل السقوط بتعادل مخيب مع مونزا في الدوري الإيطالي

واصل نادي نابولي نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإيطالي بتعادل مخيب أمام نظيره مونزا، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الـ18 من الكالتشيو.

وتعادل نابولي على ملعبه ووسط جمهوره أمام مونزا سلبيًا بدون أهداف، ليخسر الفريق نقطتين جديدتين في سباق بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

جاءت أحداث المباراة هجومية من جانب فريق نابولي والذي استطاع الاستحواذ على مجريات اللعب معظم أوقات المباراة ولكن فشل لاعبوه في ترجمة الفرص إلى أهداف.

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وشهدت المباراة طرد ميركو ماريتش لاعب مونزا في الدقيقة 95 من المباراة.

وكان نادي نابولي خسر في الجولة الماضية أمام نظيره روما بهدفين دون رد، ليواصل الإخفاق اليوم بتعادل سلبي مع مونزا ليستمر في إهدار النقاط.

ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد فريق مونزا في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.