موعد مباراة الاهلي المقبلة بعد الفوز على الخليج في الدوري السعودي

حقق النادي الاهلي فوزًا مثيرًا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الخليج، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف الاهلي نظيره الخليج المحترف ضمن صفوف محمد شريف على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة في وقتها الأصلي، قبل أن ينجح كيسيه في فك شفرة دفاعات نادي الخليج، وسجل الأول لـ الاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الاهلي رصيده إلى النقطة الـ 40، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ويظل يلاحق النصر على وصافة جدول المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ 22، ليحتل المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

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موعد مباراة القادمة ضد الأخدود

ويحصل الاهلي على فترة راحة طويلة من المباريات، بسبب انطلاق منافسات كأس أسيا، قبل أن يستأنف مبارياته من جديد في فبراير المقبل.

وسيخوض الاهلي مباراته المقبلة ضد الأخدود، في اللقاء المقرر لها يوم 15 فبراير العام المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.