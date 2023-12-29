الهلال يفوز على الفيحاء وينفرد بصدارة الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي الفوز على الفيحاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل علي البليهي الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 86، ثم أحرز ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 111.

واقتنص الهلال فوزا مهما حافظ به الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة.

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