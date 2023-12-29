"الأهلي صاحبنا".. مراسلون في غزة يشاهدون نهائي السوبر المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسل صحفي في قطاع غزة يتابع مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت أمس في الإمارات.

وطلب منه صديقه الذي ردد عبارة "الأهلي المصري صحابنا"، ترك مشاهدة المباراة للخروج على الهواء مباشرة لتغطية الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة، إلا أن المراسل أصر على متابعة المباراة وتشجيع النادي الأهلي.

وتفاعلت الجماهير مع مقطع الفيديو، إذ علق أحدهما: "فلسطين في القلب"، فيما كتب آخر: "والله على رأسنا".

وفاز الأهلي بالسوبر المصري للأبطال بالفوز على مودرن فيوتشر، بنتيجة 4-2.

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