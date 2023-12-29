مدججة بالنجوم.. قائمة منتخب نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق يوم 13 يناير المقبل في كوت ديفوار.

وشهدت قائمة منتخب نيجيريا وجود فيكتور أوسيمين، هداف نابولي والدوري الإيطالي، فيما يغيب تريم موفي معاكم نيس.

وجاءت قائمة منتخب نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد)، فرانسيس أزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، ليكي أوجو (إنييمبا)

خط الدفاع: ويليام تروست إيكونج (باوك اليوناني)، برايت صامويل (فنربخشة التركي)، أولا أينا (فولام الإنجليزي)، زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي)، برونو أونيمايتشي (بوافيشتا البرتغالي)، سيمي أجاي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، كالفين باسي (فولام الإنجليزي)، شيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي)، كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي)

خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي)، جو أريبو (ساوثامبتون الإنجليزي)، فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي)، أليكس أيوبي (فولام الإنجليزي)

خط الهجوم: كليتشي أيهانتاتشيو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل شوكويزي (ميلان الإيطالي)، موسيس سيمون (نانت الفرنسي)، فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)، أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي)، فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني)، عمر صادق (ريال سوسيداد الإسباني)، أحمد موسى (سيفاس سبور التركي)

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