بيشكتاش يرحب باستضافة السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيشكتاش ترحيبه باستضافة كأس السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة، والذي كان مقررا له أن يقام اليوم في السعودية.

وكتب نادي بيشكتاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "نتوقع قدوم أحباب أتاتورك مع الأعلام التركية لملعبنا للعب كأس السوبر والذي سيقام خلال الاحتفال بالتأسيس المئوي في جمهوريتنا، في مواعيد محددة في منطقة أتاتورك الخاصة بنا، في واحد من أجل الملاعب في العالم".

وألغي السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة، بسبب عدم وصول لاعبي الفريقين، وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

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