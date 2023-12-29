"الاضطرابات في التنظيم".. أول رد من الاتحاد التركي بعد إلغاء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيان مشترك مع الناديين، جالاتا سراي وفنربخشة، بعد إلغاء السوبر الذي كان من المقرر له أن يقام اليوم في السعودية.

ونص بيان الاتحاد التركي على: "للجمهور، من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا واتحاد كرة القدم التركي في الخارج، فإننا ننظم مع أنديتنا بطريقة تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية وأنديتنا".

وأضاف: "تم تأجيل مسابقة كأس السوبر 2023، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 الساعة 20:45، إلى تاريخ لاحق نتيجة للقرار المشترك الذي اتخذناه مع أنديتنا بسبب بعض الاضطرابات في التنظيم".

واختتم البيان: "ونود أن نشكر اتحاد كرة القدم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".



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