شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2010 يفوز اعتباريا بهدفين دون رد بعد انسحاب مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على مكادي بهدفين دون رد اعتباريًّا، بعد انسحاب المنافس وعدم حضوره أرض الملعب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى 42 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية 3 - 1، وعلى المقاولون 4 - صفر، وعلى حلوان 2 - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي 11 - صفر، وعلى الإنتاج الحربي 2 - صفر، وعلى الشمس 3 - صفر، وعلى أبو السعود 4 - صفر، وعلى العبور 5 - صفر، وعلى حلوان العام 12 - صفر، وعلى إسكو 3 - 1، وعلى بورتو السويس 6 - صفر، وعلى الداخلية 2 - صفر، وعلى المقاولون العرب (ب) 6 - صفر، وعلى مكادي 2 - صفر اعتباريًّا، مسجلًا 65 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.