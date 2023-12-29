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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 29/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. عبد الله السعيد يقترب من التواجد فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم أفريقيا، وعمرو أدهم: المفاوضات ما زالت مستمرة فى ملف رفع إيقاف القيد عن الزمالك، ومجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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