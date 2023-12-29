شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يساهم بـ11 هدفا خلال 13 مواجهة مع الأهلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى، أرقامه المميزة منذ بداية هذا الموسم، بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس السوبر المحلي الذي أقيم في الإمارات.

ونجح محمود كهربا في قيادة هجوم النادى الأهلى هذا الموسم، بعدما ساهم في تسجيل 11 هدفا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه في 5 بطولات مختلفة.

وتُوج كهربا بكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، بعد خسارة السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ومواصلة الأهلي صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة فريق الكرة بالنادى من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.

وأشاد مجلس الإدارة بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.