شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الثالثة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية ضمن الجولة الثالثة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت هذه الجولة فوز كل من: الشمس على أصحاب الجياد 3/0، وسبورتنج على المقاولون العرب 3/0، والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0، والأهلى على الواى 3/0، وسموحة على هليوبوليس 3/0، ودلفى على وادى دجلة 3/2، والزمالك على الطيران 3/0.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، قد أعلن استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين، وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.

وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير المقبل.