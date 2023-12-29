شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يخطف الأضواء فى السوبر المصرى.. تعرف على أبرز أرقامه مع مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

جنش يتألق في نصف نهائي السوبر

ظهر تألق محمود عبد الرحيم جنش في مواجهة نصف النهائي بالسوبر المصري، والتي جمعت مودرن فيوتشر وبيراميدز، وانتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، ونجح جنش في التصدي لـ 4 ركلات جزاء ليقود فريقه إلى النهائي.

جنش يقود فيوتشر للتأهل بالكونفدرالية

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتألق فيها جنش مع مودرن فيوتشر، بل سبق وقاد جنش فريقه إلى التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في التصدي لـ3 ركلات ترجيحية حاسمة خلال تلك المواجهة.

فيوتشر كان قد تعادل مع أول أغسطس ذهابًا وإياباً بنفس النتيجة 1-1، في دور الـ 32 الثاني للبطولة الأفريقية، وحسم فيوتشر التأهل بركلات الترجيح بالفوز بنتيجة (3-2).

أبرز أرقام جنش مع مودرن فيوتشر

انضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.

أرقام جنش مع منتخب مصر

انضم محمود عبد الرحيم جنش إلى منتخب مصر لأول مرة في 26 مارس 2019، عندما كان لاعباً في صفوف نادي الزمالك، لكنه لم يشارك مع الفراعنة سوى في 3 مباريات دولية فقط، حافظ خلالها على نظافة شباكه في مباراتين واستقبل هدفاً واحداً.