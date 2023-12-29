شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يحتفل بزفافه فى مسجد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل أمير عبد الحميد حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، بزفافه مساء اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط أجواء عائلية.

وظهر أمير عبد الحميد مع منتخب مصر مرتين، خلال ولاية حسن شحاته المدرب التاريخى للفراعنة، وظهر فى قائمة منتخب مصر لمباراة منتخب أستراليا الودية المقامة يوم 17 نوفمبر 2010، لكنه لم يشارك بالمباراة، وبعدها تم ضمه لقائمة منتخب مصر المشارك فى دورة حوض النيل 2011.

وأعلن عبد الحميد اعتزاله كرة القدم فى يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة، وعينه النادى الأهلى مديرا لأكاديمية النادى فى الشيخ زايد.

وتُوج أمير عبد الحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، وفاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، وحصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، كما تُوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، وفاز بلقب السوبر الأفريقى مرتين مع الأهلى، وحصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

وحضر حفل الزفاف مشاهير الوسط الكروي، على رأسهم خالد بيبو وطاهر أبو زيد ومجدى عبد الغني ونادر السيد ومحمد عبد المنصف وأحمد الشيخ ووائل رياض شيتوس وإبراهيم سعيد.