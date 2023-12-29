شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار فريقى ثابت البطل وشحتة فى كابيتانو مصر قبل إعلان البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة أون تايم سبورتس، مشوار فريقي، ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني، حتى الوصول إلى المباراة النهائية ببرنامج كابيتانو مصر.

وكان فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين قد تغلب على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في ذهاب الدور النهائي بنتيجة 2/1.

وتغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على ضيفه فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بهدف دون رد فى الشوط الأول من مباراة النهائي التى تحسم الفريق الفائز بلقب كابيتانو لهذا الموسم، وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، قبل أن يضيف محمد أشرف بلية الهدف الثاني في الشوط الثاني وبالتالى أصبحت نتيجة المباراة حتى الآن 4-1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.