الامارات | نجمة سادسة «سوبر» تزيّن كتف شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق شباب الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه بعهد المحترفين، بعد تغلبه على الشارقة 6-2، أمس، على استاد آل مكتوم في دبي.

وسجل «فرسان دبي» أعلى نتيجة في تاريخ مباريات السوبر، بعدما كان الرقم السابق مُسجلاً لنادي العين، حينما فاز على النصر 4-2 في موسم 2025.

وكان حضور الشارقة مميزاً في بداية المباراة، واستطاع أن يُترجم أفضليته لهدف سجله عثمان كامارا من كرة هيأها له لوان بيريرا، سدد منها على يسار الحارس «8».

وحاول شباب الأهلي أن يعود للمباراة فضاعت عليه فرصة تسجيل التعادل، حينما سدد جويلهيرم من خارج الصندوق ارتدت من حارس الشارقة، أمام ماتيوس وهو على بوابة المرمى، لكن عادل الحوسني تصدى للعبة ببراعة «17».

واعتمد الشارقة على التحولات الهجومية السريعة بعدما تراجع إلى نصف ملعبه لمواجهة ضغط فرسان دبي، واستطاع موسى ماريغا أن يُحرز الهدف الثاني للملك، من كرة وضعها عثمان كامارا على رأسه ليضعها داخل الشباك «26».

وانقلبت المباراة رأساً على عقب مع الدقيقة 32، التي تلقّى معها مدافع الشارقة عبدالعزيز الكعبي، البطاقة الحمراء، بعدما أبعد تسديدة ماتيوس بيده ليحصل شباب الأهلي على ضربة جزاء سجل منها كارتابيا هدف تقليص الفارق «36»، وعاد اللاعب ذاته ليُسجل هدف التعادل لشباب الأهلي من كرة تلقاها من حارب عبدالله، سددها من داخل الصندوق لتعبر من بين قدمي حارس الشارقة إلى داخل الشباك «43».

وبينما كان الشوط الأول يتجه للتعادل، تمكن يحيى الغساني من منح فريقه التقدم للمرة الأولى في المباراة، بتسجيله الهدف الثالث من كرة وضعها بشكل مميز على يسار عادل الحوسني «45+5».

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته على مستوى الميدان، وسط عجز شرقاوي للوصول لمرمى الحارس حسن حمزة، ليتمكن فرسان دبي من تسجيل الهدف الرابع، والذي جاء عن طريق ماتيوساو من متابعة لعرضية كارتابيا انقض عليها قبل مانولاس وحولها إلى داخل المرمى «68».

وبعدها بدقيقة واحدة سجل يحيى الغساني الهدف الخامس من كرة لعبها من فوق حارس الشارقة، ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف، بداعي وجود خطأ على لاعب شباب الأهلي طارق أحمد ضد فراس بالعربي قبل الهدف «70».

واستغل حارب عبدالله خطأ مانولاس وقطع الكرة لينفرد بالمرمى من وسط الملعب، وينجح بمجهود فردي في تسجيل الهدف الخامس «79».

ووضع البديل يوري سيزار بصمته في شباك الشارقة بتسجيله الهدف السادس والأخير، من خطأ دفاعي واضح «89»، قبل أن يتعرض لاعب الشارقة كايو روزا للطرد «90+3».

إحصاءات المباراة

استحواذ:

شباب الأهلي: 56%

الشارقة: 44%

تسديدات

شباب الأهلي: 15

الشارقة: 9

ركنيات مكتسبة

شباب الأهلي: 4

الشارقة: 2