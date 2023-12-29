شاهد أهداف مباراة الرائد وأبها المثيرة 4/3 بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الرائد فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



جاءت أهداف الرائد عن طريق تللاعب خالد محمد آل سبيعي في الدقيقة 21، بينما أضاف فوزير في الدقيقة 46.

فيما سجل الهدف الثالث للرائد اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 50، ليحرز عمر جونزاليس الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

في المقابل، أحرز أهداف أبها كل من حسن العلي هدفين في الدقائق 17، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما سجل الهدف الثالث لأبها اللاعب فابيان نوجويرا في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الرائد للنقطة 19 في المركز الحادي عشر، بينما يتجمد رصيد أيها عند النقطة 14 في المركز ال 17 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



أهداف مباراة الرائد وأبها

