وست هام "مطرقة" تدهس كبار البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أثبت وست هام يونايتد لقب "المطارق"، الذي عُرف به على مدار تاريخه، بعدما دهس كبار البريميرليج في الموسم الحالي، وكان أخرهم إبعاد أرسنال عن الصدارة بالجولة الماضية.

مطرقة وست هام يونايتد طرقت أرسنال بهدفين دون رد، أمام أنظار جماهيره على ملعب الإمارات، في الجولة التاسعة عشرة من البريميرليج، ليزيح الجانرز عن الصدارة ويمنحها إلى ليفربول.

لكن أرسنال لم يكن ضحية المطارق الوحيد في الموسم الحالي، إذ سبقه مانشستر يونايتد بنفس النتيجة، وصولًا إلى كبار البريميرليج باستثناء ليفربول ومانشستر سيتي.

ضحايا المطارق..

كان تشيلسي هو أول ضحايا وست هام عندما خسر بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية على ملعب ويمبلي، ولكن في الجولتين الخامسة والسادسة خسر بنفس النتيجة أمام مانشستر سيتي أمام أنظار جماهير المطارق ثم أمام ليفربول على ملعب أنفيلد.

وفاز وست هام على توتنهام بهدفين لهدف على ملعب الأخير، وواصل مفاجآته بإسقاد مانشستر يونايتد وأرسنال، في حين تعادل مع نيوكاسل بهدفين.

ووقع وست هام على فوزه الثاني على التوالي أمام مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ عام 2007، كما أنه أذاق أرسنال طعم الخسارة مرة أخرى على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية وأقصاه من المسابقة، قبل أن يكرر ليفربول تفوقه على المطارق بخماسية في ربع النهائي.

نتائج وست هام في البريميرليج وضعته في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد وفي جعبته 33 نقطة من 10 انتصارات وثلاثة تعادلات و6 هزائ، ويفصله عن 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويستضيف وست هام يونايتد، منافسه برايتون، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ويمبلي، لحساب منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويقدم وست هام مستويات جيدة على مستوى الدوري الأوروبي حيث تصدر مجموعته بخمسة انتصارات وينتظر المشاركة في دور ثمن النهائي.