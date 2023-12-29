الاتحاد التركي يدعم فنربخشة وجالطة سراي بعد إلغاء السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قام الاتحاد التركي لكرة القدم بإصدار بيان رسمي للتعليق على واقعة إلغاء مباراة السوبر المحلية بين فنربخشة وجالطة سراي، والتي كان مقرر لعبها على ملعب "أول بارك" معقل النصر السعودي بالمملكة العربية السعودية.



وكانت المباراة قد أُلغيت بسبب إصرار الفريقين على رفع لافتات سياسية دعمًا لتأسيس دولتهم.

وجاء تعليق الاتحاد التركي في البيان الرسمي الذي أصدره كالتالي: "من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، فإننا نُبدي تعاوننا مع أنديتنا بطريقة تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية وأنديتنا".

وتابع الاتحاد التركي بيانه: "لذلك، تم تأجيل مسابقة كأس السوبر 2023، والتي كان من المقرر انطلاقها مساء يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 عند الساعة 20.45، إلى تاريخ لاحق نتيجة للقرار المشترك الذي اتخذناه مع أنديتنا بسبب بعض الاضطرابات في التنظيم".

وأردف: "نوجه الشكر لاتحاد كرة القدم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".

وكان الاتحاد التركي قد أصدر بيانه بالاشتراك مع ناديي فنربخشة وجالطة سراي.