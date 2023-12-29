كلوب: عودة جوتا مهمة لليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أهمية عودة لاعب الفريق دييجو جوتا من أجل المشاركة مع الريدز خلال الفترة المقبلة.



وأكد كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة على أن عودة جوتا لليفربول مهمة للغاية، مُشيرًا إلى عودة أي لاعب مهمة لكن استعادة دييجو تعد الاهم.

وتابع: "بكل تأكيد مع المباريات الكثيرة التي نلعبها من المهم أن نتمكن من عملية المداورة مع هؤلاء الشبان، لكن مع رحيل مو وإندو، نحتاج إلى عودة الجميع".

وأضاف: "إذا عاد أليكسيس ماك أليستر أمام نيوكاسل فسيكون ذلك رائعًا، يجب علينا فقط التأكد من أننا نجد دائمًا طريقة لتشكيل الفريق وكيف نريد اللعب".

وأوضح: "دييجو يعد لاعبًا ذكيًا للغاية، ويفهم اللعبة جيدًا حقًا، وأظن حقًا أن البرتغال تنعم ببعض هؤلاء اللاعبين الذين يفهمون اللعبة على مستوى مختلف وهو واحد منهم بالتأكيد".

وتابع: :جوتا يمنح الفرصة لفهم ورؤية المواقف في وقت أبكر قليلاً، علاوة على ذلك، فهو يلعب بقدميه ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع".