شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ثابت البطل يتوج بكأس كابيتانو مصر بعد الفوز على شحتة 5-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 5-1

شهدت مباراة العودة، تقدم فريق ثابت البطل بهدف دون رد فى الشوط الأول من مباراة النهائي وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، قبل أن يضيف محمد أشرف بلية الهدف الثاني في الشوط الثاني وأضاف يوسف محمود الهدف الثالث، لينتهي لقاء العودة بفوز فريق ثابت البطل بنتيجة 3-0.

وكان فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين قد تغلب على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في ذهاب الدور النهائي بنتيجة 2/1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.