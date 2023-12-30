شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم شعبان يحصد جائزة أفضل مدافع فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إبراهيم شعبان لاعب كابيتانو مصر، جائزة أفضل مدافع في الموسم الثاني من البرنامج، وذلك بعد منافسة ثلاثية، بين محمد مصطفى، فتحي محمد، وإبراهيم شعبان.

وحضر تسليم الجوائز، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، أسامة الشيخ ، علي مرعي رئيس قطاع التسويق، محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو، إكرامي الشحات عضو اللجنة الفنية.

تغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 5-1

شهدت مباراة العودة، تقدم فريق ثابت البطل بهدف دون رد فى الشوط الأول من مباراة النهائي وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، قبل أن يضيف أحمد أشرف بلية الهدف الثاني في الشوط الثاني وأضاف يوسف محمود الهدف الثالث، لينتهي لقاء العودة بفوز فريق ثابت البطل بنتيجة 3-0.

وكان فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين قد تغلب على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في ذهاب الدور النهائي بنتيجة 2/1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.