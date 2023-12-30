شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات غد فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام 3 مباريات في الجولة الـ11 من دوري Nile، التي ستقام غدا السبت.

ويدير محمد الغازي مباراة زد مع طلائع الجيش، على أن يساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة، بينما سيكون أسامة إسماعيل الحكم الرابع وفي غرفة الفيديو محمد سلامة، ويعاونه محمد نهاد.

ويستضيف طلائع الجيش فريق زد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة إنبي وبلدية المحلة إلى عبد العزيز السيد، ويعاونه سيد نافع وعماد العقاد، بينما سيكون مبروك نبيل، حكما رابعا، وفي غرفة الفيديو مصطفى الشهدي وأحمد حامد نبيل.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على إنبي، في ستاد بترو سبورت، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت.

ويدير نادر قمر الدولة، مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب، ويعاونه محمد محمود لطفي، وطارق مصطفى، بالإضافة لمحمود منصور، حكما رابعا، وفي غرفة الفيديو محمود ناصف ومصطفى مدحت.