شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 29-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة العديد من الأخبار الرياضة التي تخص النادي الأهلي، حيث جاء في مقدمتها: مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة، والأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي، وأهلى 2010 يفوز اعتباريا بهدفين دون رد بعد انسحاب مكادى.

مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة

عقد مجلس النادي الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة فريق الكرة بالنادى من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري.

أهلى 2010 يفوز اعتباريا بهدفين دون رد بعد انسحاب مكادى

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على مكادي بهدفين دون رد اعتباريًّا..

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