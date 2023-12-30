شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الشركة المتحدة يسلمان فريق ثابت البطل كأس كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بتسليم فريق ثابت البطل كأس كابيتانو مصر بالموسم الثاني من البرنامج.

وتغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 5-1.

وحضر تسليم الجوائز، أشرف صبحي وزير الرياضة، أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الرياضة، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق، ومحمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو، وإكرامي الشحات عضو اللجنة الفنية.

شهدت مباراة العودة، تقدم فريق ثابت البطل بهدف دون رد فى الشوط الأول من مباراة النهائي وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، قبل أن يضيف أحمد أشرف بلية الهدف الثاني في الشوط الثاني وأضاف يوسف محمود الهدف الثالث، لينتهي لقاء العودة بفوز فريق ثابت البطل بنتيجة 3-0.

وكان فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين قد تغلب على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في ذهاب الدور النهائي بنتيجة 2/1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.