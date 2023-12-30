شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الضوء الأخضر لضم عمر كمال ومعجب بالفلسطينى وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، منح الضوء الأخضر لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كولر أعطى الضوء الأخضر لضم عمر كمال عبد الواحد في الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف شوبير: "كولر مرحب جدا بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، رغم تألق محمود كهربا الذي يقدم ما يشبه إعجازا وخاصة آخر موسمين في مركز مش مركزه، وتألق موديست في مباراة السوبر، وتمسك كولر باستمراره لنهاية الموسم".