شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 29/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. عبد الله السعيد يقترب من التواجد فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم أفريقيا، وعمرو أدهم: المفاوضات ما زالت مستمرة فى ملف رفع إيقاف القيد عن الزمالك، ومجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة.

مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة

عقد مجلس النادي الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

موديست: فخور بأول بطولة مع الأهلي والألقاب سبب توقيعي لهذا النادى الكبير

أعرب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بأول بطولة له مع القلعة الحمراء، مؤكداً أن الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التى جعلته يقرر التوقيع لهذا النادي الكبير.

اتحاد الكرة يرفض تغيير نظام السوبر المصرى فى النسخ المقبلة

نفى مصدر في اتحاد الكرة نية المجلس لتغيير شكل السوبر المصري الرباعي الذى لعبت النسخة الأولى منه في الإمارات، وانتهت أمس بين الأهلي ومودرن فيوتشر، خاصة بعد الأصوات التي طالبت بتغيير نظام البطولة على خلفية غياب الجماهير عن مباراة فيوتشر وبيراميدز في نصف النهائي.

علم ”الخليج 365” أن البرتغالي روي فيتوريا حسم مصير عبد الله السعيد بالتواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الشهر المقبل.