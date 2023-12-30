هيثم عرابى: هناك تطورات بصفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد سنتحدث عنها فى وقتها

القاهرة - سامية سيد -

كشف هيثم عرابى المدير الرياضى لفريق مودرن فيوتشر، أن هناك تطورات جديدة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سوف نتحدث عنها فى وقتها.

وقال هيثم عرابى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة آون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق، إن عمر كمال عبد الواحد سوف يعود من الاصابة خلال أسبوع.

وأشار هيثم عرابى إلى أن لاعبى فريق مودرن فيوتشر قدموا أداء رجوليا فى بطولة السوبر، رغم غياب 5 لاعبين من التشكيل الأساسي للفريق، أبرزهم عمر كمال وأحمد رفعت وناصر ماهر.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد تعرض للإصابة قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته في التدريبات.

وعاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، بعد تأكد غيابه عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري بسبب الإصابة.