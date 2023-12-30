شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 29/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. عبد الله السعيد يقترب من التواجد فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم أفريقيا، وعمرو أدهم: المفاوضات ما زالت مستمرة فى ملف رفع إيقاف القيد عن الزمالك، ومجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة.

الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة فريق الكرة بالنادى من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.

مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة

عقد مجلس النادي الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

موديست: فخور بأول بطولة مع الأهلي والألقاب سبب توقيعي لهذا النادى الكبير

أعرب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بأول بطولة له مع القلعة الحمراء، مؤكداً أن الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التى جعلته يقرر التوقيع لهذا النادي الكبير.

منتخب تنزانيا يصل القاهرة غداً لمواجهة الفراعنة ودياً

تصل بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة غدا السبت لخوض معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الفراعنة وديا يوم 7 يناير المقبل.

اتحاد الكرة يرفض تغيير نظام السوبر المصرى فى النسخ المقبلة

نفى مصدر في اتحاد الكرة نية المجلس لتغيير شكل السوبر المصري الرباعي الذى لعبت النسخة الأولى منه في الإمارات، وانتهت أمس بين الأهلي ومودرن فيوتشر، خاصة بعد الأصوات التي طالبت بتغيير نظام البطولة على خلفية غياب الجماهير عن مباراة فيوتشر وبيراميدز في نصف النهائي.

علم ”الخليج 365” أن البرتغالي روي فيتوريا حسم مصير عبد الله السعيد بالتواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الشهر المقبل.

يترقب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصير عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى أخر الموسم خاصة أنه يرحب،بالتجديد دون أي شروط، ولكنه ينتظر عقد جلسة مع مسئولي النادى لوضع الرتوش النهائية على هذه الخطوة.