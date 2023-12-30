بطولة إنكلترا: ستونز ينضمّ إلى قائمة المصابين في مانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : انضمّ قلب الدفاع جون ستونز إلى قائمة المصابين في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، وفق ما أكّد مدربه الإسباني بيب غوارديولا الجمعة، لينضمّ إلى زملائه الهداف النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكيين كيفن دي بروين وجيريمي دوكو.

وأصيب ستونز في كاحله خلال فوز فريقه على إيفرتون 3 1 على ملعب غوديسون بارك في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال غوارديولا إن ستونز سيغيب عن الفريق لفترة وجيزة.

ولم يعد هالاند إلى التدريب بشكلٍ كاملٍ بعد غيابه في ستّ مباريات بسبب إصابةٍ في قدمه، في حين أن المباراة المقبلة مع شيفيلد يونايتد السبت ستكون مبكرةً جداً لعودة دي بروين ودوكو.

وأجاب غوارديولا عندما سُئل عن اللاعبين المتاحين "لم يتغيّر أي شيء. لدينا نفس الإصابات ويُضاف إليهم جون ستونز".

ويقبع شيفيلد في المركز الأخير لكنّه قدّم بعض العروض الجيّدة منذ تعيين كريس وايلدر مدرباً.

ويحتل سيتي المركز الرابع بفارق خمس نقاطٍ عن ليفربول المتصدّر، وله مباراة مؤجلة.

ويتوقّع غوارديولا الذي قاد فريقه إلى الفوز بخمسة ألقابٍ هذا الموسم، مباراة صعبة على الرغم من المركز الذي يقبع فيه ضيفه.

وقال "دائماً ما واجهنا مشكلاتٍ في مواجهة شيفيلد". وأضاف "لقد قدّموا أدءاً مذهلاً أمام أستون فيلا (تعادلا 1 1 في المرحلة الثامنة عشرة) وكانوا قريبين من الفوز في المباراة".

مبارة صعبة

وأردف "ستكون المباراة صعبة، كما مواجهة كريستال بالاس إلى حدٍّ ما (تعادلا 2 2 في المرحلة السابعة عشرة). لم نُحقّق نتائج إيجابية على أرضنا في المباريات الماضية، لذا سنحاول أن نُركّز على ما يجب أن نفعله".

واعتبر غوارديولا أن العام "لم يكن سيئاً على الإطلاق، كان من الممكن أن يكون أفضل دائماً، لكن لا يجب أن نكون جشعين كثيراً. لقد كان جيداً جداً".