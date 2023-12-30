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الامارات | السعودية تحتضن السوبر الإيطالي الشهر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحتضن السوبر الإيطالي الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة السعودية عن استضافة الرياض لبطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الشهر المقبل.

وتُقام بطولة السوبر الإيطالي خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير 2024، بمشاركة إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا، على ملعب بارك في الرياض.

ويواجه نابولي نظيره فيورنتينا في نصف نهائي السوبر الإيطالي، أما إنتر سيلتقي لاتسيو، علماً بأن المباراة النهائية في 22 يناير.

وتستضيف السعودية، منافسات كأس السوبر الإيطالي، للمرة الرابعة، إذ أقيم السوبر الإيطالي في جدة من قبل، وانتهى بفوز يوفنتوس على ميلان.

واحتضنت الرياض بعد ذلك، كأس السوبر الإيطالي، وانتهت المباراة وقتها بفوز لاتسيو على يوفنتوس.

كما استضافت العاصمة السعودية، نسخة جديدة من كأس السوبر الإيطالي، وانتهت بتتويج إنتر بعدما قهر ميلان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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