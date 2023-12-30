الامارات | قمة «درجة أولى» بين العروبة والظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

محمد فاضل - دبي

يستقبل فريق الظفرة ضيفه العروبة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان عند الساعة 17:05 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى في قمة كروية مرتقبة، خصوصاً أن الفريق الضيف يتصدر ترتيب البطولة بـ32 نقطة، ويحتل الظفرة الوصافة برصيد 24 نقطة.

وفي بقية المباريات يلعب عند الساعة 4:50 مسافي مع دبا الفجيرة، والجزيرة الحمراء مع التعاون، وعند الساعة 4:55 يلتقي «غلف إف سي» مع «غلف يونايتد»، ومصفوت مع الرمس، والعربي مع سيتي.

وتتواصل المباريات غداً بمباراتين، تجمع الأولى دبا الحصن مع الذيد، والثانية الحمرية مع يونايتد. وتعد مباراة دبا الحصن (الثالث) بـ22 نقطة مع الذيد (التاسع) بـ18 نقطة قمة كروية مرتقبة للمستويات الفنية المميزة التي يقدمها الفريقان، وفي ترتيب بقية الفرق يحتل العربي المركز الرابع بـ20 نقطة، ثم دبا الفجيرة، ومسافي، والفجيرة، والجزيرة الحمراء، ولكل منها 19 نقطة، يليها الذيد ويونايتد 18 نقطة، ثم «غلف إف سي» والحمرية 15 نقطة، والتعاون 14 نقطة، وجلف يونايتد 13 نقطة، ثم مصفوت وسيتي ولكل منهما ست نقاط، وأخيراً الرمس بثلاث نقاط.