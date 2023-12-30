الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

متابعة

ينوي نادٍ في دبي متابعة لاعب سبق له تمثيل أحد أندية دوري المحترفين، وذلك خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تحفيز

قدّمت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى مكافأة مجزية لكل لاعب يسجل أو يصنع هدفاً يقود للفوز، ما أسهم في إيقاف النتائج المتواضعة، وتحقيق انتصارات مهمة قادته للدخول في المنطقة الدافئة لترتيب دوري «الهواة».

إعلام

وعدت إدارة نادٍ مميز في الألعاب الفردية أبطالها بتوفير فرصة للتحدث لوسائل الإعلام كوسيلة تحفيز لهم على العطاء والتدرب بشكل مميز، لإدراكها أهمية ذلك في تعزيز ثقة اللاعبين، ونجحت من خلال ذلك في استكشاف لاعبين موهوبين.

ضغط

برر إداري مسؤول في نادٍ محترف رفضه السماح للاعبيه بالتواصل مع الإعلام بالمدرب الذي طالب بذلك، لعدم تشكيل ضغط نفسي على اللاعبين قبل المباريات، على الرغم من أن الفريق يحتل مركزاً لا يحسد عليه.

خبير

استعانت إدارة أحد أندية المحترفين بخبير نفسي للتعرف إلى أسباب عزوف اللاعب الأجنبي عن تسجيل الأهداف، بعد أن كان معروفاً بغزارة تسجيلها أو صناعتها مع ناديه السابق، ونجحت في إيجاد حلول أعادت له شهيته التهديفية.

مدرب

استمعت إدارة نادي الدرجة الأولى إلى آراء عدد من مشجعي الفريق في لقاء تشاوري لبحث سر تراجع النتائج والأداء، وخلص إلى أن المدرب الذي غادر الفريق ليس السبب الرئيس في تراجع النتائج بقدر تأثر الفريق بالإصابات المتكررة لأبرز اللاعبين.