الامارات | 4 فرق تتأهل للمنافسة على لقب دوري «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

محمد فاضل - الشارقة

تأهلت فرق خورفكان والبطائح واتحاد كلباء ودبا الحصن إلى الدور ربع النهائي من دوري الصالات لكرة القدم، فيما ودع فريقا الحمرية ومليحة المنافسات.

وقادت مباريات الدور الأول فريق خورفكان إلى الدور النهائي مباشرة، لكونه متصدر الدوري برصيد 32 نقطة، يليه البطائح وصيفاً (28 نقطة)، واتحاد كلباء ثالثاً برصيد (21 نقطة)، ثم دبا الحصن (16 نقطة)، وأخيراً الحمرية (13 نقطة)، ومليحة (تسع نقاط).

وكانت نتائج الجولة الأخيرة قد أسفرت عن فوز البطائح على اتحاد كلباء 4-1، وخورفكان على الحمرية 5-3، وتعادل مليحة مع دبا الحصن 1-1.

وتنطلق الخميس المقبل مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بمباراة الذهاب التي ستجمع اتحاد كلباء بملعبه مع دبا الحصن، بينما ستقام مباراة الإياب في الملعب نفسه يوم الثامن من يناير، وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين لمواجهة البطائح في دور نصف النهائي الذي سيقام يومي 12 و18 الشهر المقبل لتحديد المتأهل الثاني للمباراة النهائية.