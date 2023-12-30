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الامارات | 150 مشاركاً في انطلاق مهرجان الاستدامة للجودو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

محمد فاضل – الشارقة

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مهرجان الاستدامة للجودو بمشاركة 150 رياضياً، وذلك بمنطقة «زوايا ووك» في الشارقة.

وجرت منافسات اليوم الأول بحضور قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس، والراعي الرسمي الرئيس التنفيذي لـ«الطنيجي للعقارات» عبيد الطنيجي.

وتم تتويج الفائزين الأوائل في فئات البراعم (10-12 سنة)، والأشبال (14 سنة)، والناشئين تحت (16 سنة).

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس في تصريحات صحافية: «إن إقامة المهرجان بمسمى الاستدامة يأتي لتعزيز الجهود التي يبذلها النادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولنشر ثقافة الاستدامة بين اللاعبين وأولياء الأمور، لما لذلك من أهمية في ابتكار الخطط الرياضية الهادفة لتطوير ممارسة ومنها الجودو»، موضحاً أن «المنافسات شهدت مستويات فنية مميزة تعكس النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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