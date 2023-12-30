الامارات | «دبي البحري» يحتفي بشركائه الداعمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشركاء الداعمين والمساهمين في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، وجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي أسدل الستار على أحداثها مؤخراً بإقامة كأس آل مكتوم في نسخته رقم 27.

وحرص النادي مع إقامة منافسات كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، على تكريم ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ضمن مراسم تتويج الأبطال وأمام جمهور السباق، تقديراً للدعم المتواصل والتعاون المستمر.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي، يرافقه مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي محمد المري، بتقديم الدروع إلى الجهات المتعاونة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لدورها وللتعاون اللافت الذي ظهر في كثير من الجوانب، ومنها إنجاح جولات بطولة التجديف، حيث تسلمت الدكتورة مريم المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين الدرع التكريمية.

وقدم الفلاحي درعاً تقديرية الى بلدية دبي، تسلمها فراس الحريري، كما حرص النادي على تكريم الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام، وتسلم الزميل محمد سعيد الكتبي، ممثل قنوات دبي الرياضية درعاً تذكارية تقديراً لإسهامات قناة المشاهير في نقل الفعاليات بصورة دائمة واحترافية عالية ومميزة

ووجه النادي الشكر والتقدير أيضاً الى إتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث على دعمه اللامحدود في الفعاليات وحرصه على الحضور والمشاركة في سباق التجديف التراثي وتعريف الجمهور والمشاركين بالجوانب الفنية المتعلقة بالمشاركة في سباقات التجديف الحديثة وآلية الإبحار عبر القوارب الأولمبية في الفردي والزوجي والرباعي والفرقي.

وإيماناً بالدور الذي يلعبه سفراء الإنسانية في إنجاح الفعاليات جرى تكريم الفريق الطبي ممثلاً في الطبيب الدكتور صبري النضاري، والدكتور مهند حمودة، من شركة في آي بي للإسعاف والخدمات الطبية، التي تسهم دائماً في تأمين سلامة المشاركين، وجمهور الفعاليات، وتنفيذ عدد من المبادرات الطبية.