الامارات | أجواء جماهيرية تصنع الإثارة في استاد آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر، أمس، على استاد آل مكتوم أجواء جماهيرية رائعة صنعت الإثارة قبل وأثناء اللقاء، بعدما قدم جمهور الفريقين لوحة فنية جميلة في ملعب نادي النصر.

ورغم تراجع نتائج الفريقين في الدوري، إلا أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع اللاعبين منذ اللحظات الأولى لدخولهم لإجراء عمليات الإحماء، كما تنافس الجمهوران على وضع اللافتات التحفيزية والتأكيد على أفضلية كل فريق تاريخياً، خصوصاً مع المنافسة القوية التي شهدتها مباريات الفريقين في السنوات الماضية، بعدما تساويا في عدد ألقاب كل منهما في مسابقة كأس رئيس الدولة.

في المقابل، نظمت رابطة المحترفين فعاليات مختلفة أضفت الكثير من المتعة على أجواء اللقاء، خصوصاً بالنسبة إلى الجمهور الذي وصل إلى استاد آل مكتوم قبل المباراة منذ وقت مبكر، بعدما ظهرت منطقة المشجعين في محيط الملعب في أبهى صورة.

ونظمت الرابطة حفلاً مبسطاً إبداعياً قبل انطلاق المباراة، يستعرض حملة «تراحُم من أجل غزة» وجهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلّى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خصوصاً من الأطفال والنساء، بينما قُدمت أغانٍ تمجد إنجازات الفريقين، أسهمت في زيادة حماس الجمهور قبل بدء المباراة.

وقدّمت الرابطة تجربة ترفيهية فريدة من خلال المسابقات المثيرة التي اجتذبت المشجعين، إذ تم تقديم جوائز للفائزين، والعديد من الهدايا العينية من الشركات الراعية، ما أسهم في أن تصبح المباراة احتفالية وتمثل يوماً استثنائياً بالنسبة للجمهور، كان ختامه المسك بتقديم جائزة كبرى هي السيارة الإماراتية ربدان، من خلال سحب على تذاكر الجمهور.

يوم استثنائي للجمهور.. مسك ختامه السحب على السيارة الإماراتية ربدان.