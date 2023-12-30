جاياردو يواجه مصير نونو سانتو المظلم مع اتحاد جدة بعد النتائج الكارثية

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت نتائج اتحاد جدة السعودي مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو سيئة للغاية، بعد الخسارة الكبيرة من النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.



وتسود حالة من الغضب الجماهيري لدي عشاق اتحاد جدة، عقب الخسارة الكبيرة من العالمي، حيث لم يستطع العميد تقديم المستويات المميزة التي كان يقدمها خلال الموسم الماضي ومع بداية الموسم الجاري، عندما كان البرتغالي نونو سانتو، مدربًا للفريق.

ووجد سانتو تعاطفًا كبيرًا من عشاق اتحاد جدة خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرت أن الفريق السعودي يُعاني من مشكلة إدارية كبيرة وليست فنية.

جاياردو يواجه مصير نونو سانتو المظلم مع اتحاد جدة

نونو سانتو

يواجه جاياردو نفس مصير نونو سانتو مع اتحاد جدة، حيث تعرض الفريق مع المدرب البرتغالي لعدد من الهزائم والتي كانت أبرزها الهزيمة خلال ديربي الهلال بنتيجة 4/3، بعدما كان متقدمًا بنتيجة 3/1 في الشوط الأول، لكن ضياع العديد من الفرص من جانب لاعبي الفريق، بجانب تفوق مواطنه خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم خلال الشوط الثاني جعلته الأزرق يفوز باللقاء في النهاية، كما خسر العميد أمام عدد من الأندية منها الشباب.

وقاد المدرب البرتغالي العميد في 17 مباراة خلال الموسم الحالي، بجميع المسابقات، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، فيما خسر 4 مباريات.

في المقابل، تأتي أرقام جاياردو مُخيبة للآمال مع اتحاد جدة، حيث قاد النمور خلال 9 مباريات وحقق الفوز في 4 وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل فريقه 17 هدفا، لكن شباكه استقبلت 19 هدفا.

هل يرحل جاياردو عن اتحاد جدة

يبدو أن جاياردو على أعتاب الرحيل عن اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تُفكر بجدية في إقالة جاياردو، لكنها ترغب في منحه الفرصة كاملة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل المدرب الأرجنتيني مع العميد، حيث إذا استمرت النتائج السلبية سيكون رحيل جاياردو مؤكدًا عن تدريب الاتحاد.

وشددت التقارير على أن الشرط الجزائي في عقد مدرب الاتحاد سيكون عائقًا كبيرًا أمام الإدارة في حالة استقرت على رحيله.

الجدير بالذكر أن نونو سانتو، المدير الفني السابق للاتحاد حصل على 8 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده، بعدما قررت الإدارة إقالته من تدريب النمور.