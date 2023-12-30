اوسمين يتصدر قائمة نيجيريا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غيابه عن صفوف منتخب نيجيريا في نهائيات كأس الأمم الافريقية الأخيرة بالكاميرون عام ٢٠٢١ تصدر اسم نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي واحسن لاعب افريقي لعام ٢٠٢٢ النيجيري فيكتور اوسمين قائمة منتخب نيجيريا التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية التي ستفتتح يوم ١٣ يناير القادم بالعاصمة الايفوارية أبيدجان .

وأعلن البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا قائمة منتخب النسور الخضراء مساء الجمعة والتي ضمت ٢٥ لاعبا وكان أبرز ملامح قائمة منتخب نيجيريا بخلاف تواجد فيكتور اوسيمين هو عودة احمد موسى قائد منتخب نيجيريا بعد غيابه خلال المباريات الأخيرة لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ وايضا عودة ويلفريد نديدي وكذلك مدافع تشيلسي السابق كينيث اومورو والذي كان أحد أفراد منتخب نيجيريا الفائز بلقب امم افريقيا ٢٠١٣ .

وسيخوض منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا لمدة أسبوع في مدينة ابوظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلى ابيدجان استعدادا لخوض أولى مبارياته في كأس الأمم الافريقية امام منتخب غينيا الأستوائية .

وضمت قائمة منتخب نيجيريا

لحراسة المرمى : ستانلي نويبي و فرانسيس اوزو و اولورونيكي اوجو .

خط الدفاع: اولالوا ايانا و شيدوزي اوازيم و برايت صامويل و ويليم ايكونج و برونو اونيماشي و كينيث اومورو و اوليسينجو اياجي و كيلفن باسي و زايودو سانوسي.

خط الوسط : ويلفريد نديدي و رافائيل اونياديكا و جوي اريبو و فرانك اونياكا و اليكس اويوبي .

خط الهجوم : أحمد موسى وفيكتور اوسيمين و كليتشي ايهاناتشو و صديق عمر و موسيس سيمون و اديمولا لقمان و صامويل شيكوزي و فيكتور بونيفيس.