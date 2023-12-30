محرز يقود قائمة منتخب الجزائر النهائية لـ أمم أفريقيا 2023.. استبعاد بن رحمة

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2023، بـ كوت ديفوار.

وشهدت القائمة عودة يوسف البلايلي، بينما تم استبعاد سعيد بن رحمة، لتضم كل من..

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أمين توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

اقرأ أيضًا: محمد صلاح: فيتوريا ظلم شيكابالا لعدم ضمه لقائمة مصر في أمم أفريقيا

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فراس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) – رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).