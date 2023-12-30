موقف الهلال من ضم بديلًا لـ نيمار في يناير.. خيسوس يحسمها

حسم البرتغالي، خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موقفه النهائي من ضم بديلًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي، رفقة المنتخب البرازيلي خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سيغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد خيسوس في تصريحات صحفية عقب مباراة الهلال والفيحاء، أنه يبحث التعاقد مع لاعب أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، من أجل تعويض غياب نيمار.

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ويأمل المدرب البرتغالي في ايجاد بديل للاعبه البرازيلي في يناير المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الحالي للحفاظ على العروض القوية التي يقدمها الفريق.

ويتواجد نيمار خلال الوقت الحالي في موطنه، البرازيل، حيث يخضع لعملية التأهيل من الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها مع منتخب السليساو.

وحقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره الفيحاء مساء الجمعة بثنائية نظيفة ليعزز صدارته لترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.