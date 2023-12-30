5 أحلام تراود الاهلي في العام الجديد 2024

يتطلع النادي الاهلي لمواصلة انجازاته في العام الجديد 2024 والذي يطل علينا بعد أيام قليلة، واستمرار مسيرة النجاح التي يحققها الفريق تحت قيادة مدربه السويسري كولر.

واستطاع النادي الاهلي ختام عام 2023 بالتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية في السعودية، ثم حصد لقب بطولة السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه.

ويراود النادي الاهلي بعض الأحلام في العام الجديد 2024 نستعرضها في هذا التقرير:

تتويج أفريقي جديد

يحلم النادي الاهلي بالتتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقبه الأفريقي، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

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وخاض الاهلي 3 مباريات في مرحلة المجموعات، ويأتي خلفه يانج أفريكانز بنفس الرصيد، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بـ4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني.

تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا سيمنحه الفرصة للمنافسة على لقب أفريقي آخر وهو كأس السوبر الأفريقي ضد بطل النسخة الحالية من الكونفدرالية.

حصد النجمة 43

كما يتطلع النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر للتتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي والذي ينتهي في العام المقبل.

ويرغب الاهلي في الحفاظ على لقبه المحلي وحصد النجمة 44 في تاريخه ليعزز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة المحلية.

استاد عالمي

حلم طال انتظاره تأمل جماهير النادي الاهلي أن يبدأ النادي اتخاذ خطوات جادة ورسمية في انجازه خلال العام الجديد وهو حلم “استاد الاهلي”، حيث تحدث المسؤولين كثيرًا عن انشاء استاد عالمي في الفترة المقبلة، ولكن لا يزال المشروع على الورق فقط.

كأس مصر

من الأحلام التي تراود النادي الاهلي وجماهيره في العام الجديد التتويج بلقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه الزمالك بعدما وصل الفريقين للمباراة النهائية، والمحدد لها موعدًا مبدئيًا في 13 مارس المقبل.

صفقات سوبر

يبحث النادي الاهلي عن تدعيم صفوفه بصفقات سوبر في العام الجديد ترضي طموحات جماهيره، خاصة في مركز المهاجم والذي أصبح حلمًا في القلعة الحمراء بعدما فشل عدد من اللاعبين في إثبات نفسهم في هذا المركز بالفريق الأهلاوي في الفترة الأخيرة.