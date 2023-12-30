فيرمينو يحسم جدل رحيله عن الاهلي في الميركاتو الشتوي

حسم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الاهلي السعودي الجدل حول رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى اقتراب فيرمينو من الرحيل عن الاهلي السعودي في موسم الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان الااهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيرة الخليج بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن.

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ةقال فيرمينو في تصريحات عقب المباراة: “عقدي مع الاهلي مستمر حتى عام 2026، وأنا مستمر مع الفريق”.

وتابع: “بالطبع لا يوجد لاعب يستحق التواجد على دكة البدلاء ولكنني سعيد مع الاهلي”.

وأعترف المهاجم البرازيلي بتراجع مستواه مع الفريق خلال الفترة الماضية على عكس انطلاقته القوية، وتسجيله هاتريك في أول مباراة له مع الاهلي.