وسام أبو علي يرد على أنباء مفاوضات الاهلي لضمه

علق الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي على أنباء مفاوضات الاهلي لضمه في يناير.

ترددت أنباء في الفترة الماضية تفيد برغية الاهلي في ضم وسام أبو علي من سيريوس في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال وسام أبو علي في تصريحات عبر صحيفة “Tipsbladet” الدنماركية: “سعيد بالوقت الذي قضيته في سيريوس، أحب النادي وكل الأشخاص العاملين هنا”.

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وتابع: “أوافق على الرحيل عن الفريق إذا حصل النادي على السعر المناسب، المهم ان نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وان يحصل سيريوس على ما يستحقه”.

والجدير بالذكر أن عقد الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية مع فريقه ينتهي في ديسمبر 2027.

ويسعى مجلس إدارة النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خاصة في مركز الهجوم، في ظل غياب صلاح محسن عن المشاركة بالإضافة إلى عدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست بالمستوى المطلوب.